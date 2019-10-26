Виллиан настроен остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан заявил, что не хотел бы покидать лондонский клуб.

— Мой контракт подходит к концу, но сезон еще не заканчивается, — цитирует The Sun Виллиана. — Я всем доволен в «Челси» и планирую остаться здесь.

31-летний футболист выступает за «Челси» с конца августа 2013 года, за этот период он сыграл 303 матча, в которых забил 54 гола и отдал столько же голевых передач. Его контракт с лондонским клубом будет действовать до 30 июня следующего года.

До «Челси» Виллиан в 2013 году также играл и за «Анжи», за махачкалинский клуб он провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

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