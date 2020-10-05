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«Вест Хэм» расторг контракт с Уилширом

22:55
Джек Уилшир. Фото «Вест Хэм»
Джек Уилшир. Фото «Вест Хэм»
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«Вест Хэм» расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний хавбек за два года в лондонском клубе из-за травм провел всего 19 матчей во всех турнирах.

Уилшир перешел в «Вест Хэм» из «Арсенала».

Также команду покинул 24-летний воспитанник Джош Каллен. Предыдущие 2 сезона хавбек провел на правах аренды в «Чарльтоне», а в нынешнем сезоне успел провести один матч в Кубке лиги, при этом как раз против «Чарльтона».

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