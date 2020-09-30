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«Вест Хэм» предложил 25 миллионов евро за защитника «Фиорентины»

11:50
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«Вест Хэм» рассчитывает усилиться защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб уже сделал первое предложение в размере 25 миллионов евро по 22-летнему сербу. Сообщается, что «фиалки», вероятнее всего, потребуют большую сумму от «молотобойцев».

В сезоне-2020/21 Миленкович провел 2 матча за «Фиорентину» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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