«Вест Хэм» интересуется форвардом «Ромы» Клюйвертом

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб переключился на 23-летнего нидерландца после того, как не смог договориться о трансфере его соотечественника — Арно Груневельда из «Вильярреала».

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды, на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 31 матче закоманду во всех турнирах.

Джастин Клюйверт — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.