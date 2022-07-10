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Сегодня, 14:46

«Вест Хэм» интересуется форвардом «Ромы» Клюйвертом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб переключился на 23-летнего нидерландца после того, как не смог договориться о трансфере его соотечественника — Арно Груневельда из «Вильярреала».

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды, на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 31 матче закоманду во всех турнирах.

Джастин Клюйверт — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/08-07-2022/roma-non-piu-cosi-sicura-cessione-kluivert-4401330105815.shtml

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Джастин Клюйверт
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ницца
1
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
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Борнмут – Астон Вилла
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6.08 17:00
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 17:00
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