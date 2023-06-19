«Вест Хэм» хочет заменить Райса полузащитником «Фулхэма» Палиньей

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Фулхэма» Палинье, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «молотобойцы» видят в 27-летнем португальце замену Деклану Райсу, который с большой долей вероятности покинет клуб и продолжит карьеру в «Арсенале».

Палинья выступает за «Фулхэм» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 4 гола в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.