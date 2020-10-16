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«Вест Бромвич» подписал форварда «Хаддерсфилда» Гранта

08:27
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«Вест Бромвич» объявил о переходе в команду нападающего «Хаддерсфилда» Карлана Гранта.

23-летний англичанин заключил 6-летний контракт, сумма трансфера не разглашается. По данным портала Transfermarkt.com игрок обошелся «Вест Бромвичу» в 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Грант провел за «Хаддерсфилд» 44 матча, на его счету 19 голов и 4 результативных передачи.

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