«Вест Бромвич» подписал форварда «Хаддерсфилда» Гранта

«Вест Бромвич» объявил о переходе в команду нападающего «Хаддерсфилда» Карлана Гранта.

23-летний англичанин заключил 6-летний контракт, сумма трансфера не разглашается. По данным портала Transfermarkt.com игрок обошелся «Вест Бромвичу» в 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Грант провел за «Хаддерсфилд» 44 матча, на его счету 19 голов и 4 результативных передачи.