«Лидс» разгромил «Вест Бромвич», «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли вничью
В матче 16-го тура чемпионата Англии «Лидс» на выезде победил «Вест Бромвич» (5:0).
«Бернли» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0). «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли вничью (0:0).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
16-й тур
«Вест Бромвич» — «Лидс» — 0:5 (0:4)
Голы: Сойерс, 9 — в свои ворота (0:1). Алиоски, 31 (0:2). Харрисон, 36 (0:3). Родриго, 40 (0:4). Рафинья, 72 (0:5).
«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Галлахер, М.Филлипс (Иванович, 45), Робинсон, Грант (Перейра, 61), Диангана (Кровинович, 73).
«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Клих (Шеклтон, 58), К.Филлипс, Родриго (Пабло Эрнандес, 70), Бэмфорд, Рафинья (Элдер Кошта, 81), Харрисон.
Предупреждение: Алиоски, 41.
Судья: Мэйсон.
29 декабря. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (1:0)
Гол: Ми, 32.
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Бенсон, 9), Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Барнс (Д.Стивенс, 79).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Э.Стивенс, Робинсон (Флек, 57), Иган, Ампаду (Норвуд, 67), Болдок, Осборн, Макголдрик, Муссе (Берк, 63), Брюстер.
Предупреждения: Лоутон, 45+2. Э.Стивенс, 72. Берк, 90+1.
Судья: Кавана.
29 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Саутгемптон» — «Вест Хэм» — 0:0
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингс, Адамс (Лонг, 58), Дженепо (Армстронг, 78).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Фредерикс, Крессуэлл, Лансини (Бенрама, 60), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Ярмоленко (Боуэн, 72), Алле (Антонио, 77).
Предупреждения: Бертранд, 40. Ярмоленко, 67. Дженепо, 72. Уокер-Питерс, 76.
Судья: Мэдли.
29 декабря. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
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