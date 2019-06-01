Венгер выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника "канониров" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.
- Я опустошен из-за ужасных новостей о Хосе. Вся семья "Арсенала" выражает поддержку его близким и друзьям. Он навсегда останется в наших сердцах, - приводит слова Венгера официальный Твиттер "Арсенала".
"I am devastated to hear the terrible news about Jose.— Arsenal FC (@Arsenal) 1 июня 2019 г.
"To his family and friends, all support from everyone in the Arsenal family.
"He will remain forever in our hearts."
- Arsène Wenger pic.twitter.com/nrq6ldkSap
Напомним, Рейес также выступал за "Севилью", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.
Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) - обладателем Суперкубка УЕФА.
Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП