Вегхорст: «Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Ваут Вегхорст прокомментировал переход из «Бернли» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я играл против клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть свою роль в продвижении команды к ее целям. Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать отдавать клубу все, пока я здесь.

Я благодарю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы я перешел на этот этап, и теперь с нетерпением жду встречи с моими новыми одноклубниками», — приводит пресс-служба клуба слова Вегхорста.

Сезон-2022/23 Вегхорст начинал в Турции, где на правах аренды играл за «Бешикташ». Он забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ».