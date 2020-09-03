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Ван де Бек взял номер 34 в честь Нури, который недавно вышел из комы

01:13
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек будет выступать за команду под номером 34. 23-летний голландец взял его в честь бывшего одноклубника по «Аяксу» Абделхаку Нури.

«Он мой хороший друг, и я очень близок с его семьей, поэтому решил взять его старый номер», — сказал ван де Бек.

Напомним, Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче в июле 2017 года. Черезз 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.

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