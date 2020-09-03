Ван де Бек взял номер 34 в честь Нури, который недавно вышел из комы
01:13
Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек будет выступать за команду под номером 34. 23-летний голландец взял его в честь бывшего одноклубника по «Аяксу» Абделхаку Нури.
«Он мой хороший друг, и я очень близок с его семьей, поэтому решил взять его старый номер», — сказал ван де Бек.
Напомним, Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче в июле 2017 года. Черезз 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.