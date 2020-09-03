Ван де Бек взял номер 34 в честь Нури, который недавно вышел из комы

Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек будет выступать за команду под номером 34. 23-летний голландец взял его в честь бывшего одноклубника по «Аяксу» Абделхаку Нури.

«Он мой хороший друг, и я очень близок с его семьей, поэтому решил взять его старый номер», — сказал ван де Бек.

? Donny van de Beek r?cup?re le num?ro 34 ? Manchester United, en hommage ? son co?quipier Abdelakh Nouri ? l'Ajax Amsterdam : «C'est un bon ami ? moi, et je suis tr?s proche de sa famille alors j'ai d?cid? de prendre son ancien num?ro.» pic.twitter.com/7ci9reBvOF — MadeInFOOT (@madeinfoot) September 2, 2020

Напомним, Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче в июле 2017 года. Черезз 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.