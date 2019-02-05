В случае непопадания в ЛЧ "Арсенал" получит 45 миллионов на трансферы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получит 45 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно, если "канониры" не сумеют пробиться в Лигу чемпионов.

По информации The Sun, баск намерен перестроить команду, купив в нее двух вингеров, а также, двух крайних и одного центрального защитника. Отмечается, что, ввиду сложившейся ситуации, лондонцам нужно как можно скорее найти вариант с продажей Месута Езила, зарплата которого составляет 400 тысяч евро в неделю.

На данный момент "Арсенал" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 25 туров 47 очков. Отставание от "Челси", находящегося на четвертой, лигочемпионской позиции, составляет три балла.

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