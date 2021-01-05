В Англии скончался знаменитый футболист «Манчестер Сити» Колин Белл
22:42
5 января скончался бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл. Ему было 74 года, сообщает пресс-служба клуба.
Большую часть карьеры Белл, который выступал на позиции полузащитника, провел в стане «горожан». В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка обладателей кубков.
В составе сборной Англии Белл был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.
Он был включен в «Зал славы английского футбола» в 2005 году.
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