В Англии скончался знаменитый футболист «Манчестер Сити» Колин Белл

5 января скончался бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл. Ему было 74 года, сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть карьеры Белл, который выступал на позиции полузащитника, провел в стане «горожан». В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка обладателей кубков.

В составе сборной Англии Белл был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Он был включен в «Зал славы английского футбола» в 2005 году.