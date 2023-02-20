В Англии расследуют эпизод со стычкой представителей тренерских штабов «Астон Виллы» и «Арсенала»

В рамках 24-го тура английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». В конце встречи произошла стычка с участием представителей штабов клубов около футбольного поля.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование этого эпизода, сообщает Goal.com.

По итогам разбирательства «Астон Вилла» и «Арсенал» могут столкнуться со штрафами и даже дисквалификациями.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» на выезде со счетом 4:2. При этом после первого тайма бирмингемцы вели со счетом 2:1.