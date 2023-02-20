Эдерсон: «Холанн — форвард, который был нужен «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

«Когда Холанн только приехал, мы сразу сказали, что он будет много забивать, это и происходит. Он блестящий бомбардир, всегда стремится забить и помочь команде. Эрлинг — форвард, в котором мы нуждались. Многие говорят, что большинство голов, которые забивает Холанн, легкие, но это ложь. Все дело в его выборе позиции. Это его лучшая способность. Он не забивает легкие мячи, он очень хорошо выбирает позицию. Надеюсь, что Эрлинг продолжит часто забивать и делать нас счастливыми, и мы продолжим вместе работать над завоеванием всех трофеев», — приводит слова Эдерсона пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Манчестер Сити» 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи.

Его команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 52 очка за 24 матча.