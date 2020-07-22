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Уволенный из «Уотфорда» Пирсон получит миллион фунтов, если клуб спасется от вылета

18:43
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Главного тренер «Уотфорда» Найджела Пирсона уволили за два тура до окончания чемпионата. Но это не повлияет на его бонус в миллион фунтов стерлингов, если «шершни» не вылетят из АПЛ, сообщает Sky Sports.

В активе «Уотфорда» 34 очка — столько же, сколько и у «Астон Виллы», но разница мячей на один гол хуже. В заключительном туре «шершни» сыграют с «Арсеналом», а бирмингемцы сразятся с «Вест Хэмом».

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