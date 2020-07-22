Уволенный из «Уотфорда» Пирсон получит миллион фунтов, если клуб спасется от вылета

Главного тренер «Уотфорда» Найджела Пирсона уволили за два тура до окончания чемпионата. Но это не повлияет на его бонус в миллион фунтов стерлингов, если «шершни» не вылетят из АПЛ, сообщает Sky Sports.

В активе «Уотфорда» 34 очка — столько же, сколько и у «Астон Виллы», но разница мячей на один гол хуже. В заключительном туре «шершни» сыграют с «Арсеналом», а бирмингемцы сразятся с «Вест Хэмом».