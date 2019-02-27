Употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицерам. Английский футболист получит рекордную дисквалификацию

Защитник "Питерборо" Джош Йорверт получит длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Daily Mail. В сентябре 2018 года он не открыл дверь допинг-офицерам из-за того, что за несколько дней до этого употребил кокаин.

Если бы Йорверт открыл дверь и сдал положительный тест, он получил бы дисквалификацию на 3 месяца. Но игрок за уклонение от теста получит 4 года отстранения. Это будет самое большое наказание за допинг в английском футболе.

Кроме того, "Питерборо" расторгнет контракт с Йорвертом в одностороннем порядке.