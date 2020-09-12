Уле Гуннар Сульшер: «Надеюсь, Погба будет готов к следующим выходным»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может не сыграть в 1-м туре чемпионата Англии-2020/21, сообщил главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

— Поль уже провел несколько тренировок, однако он пропускал занятия из-за коронавируса, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Надеюсь, он будет готов к следующей неделе, хотя я не уверен на 100 процентов.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «МЮ» 22 матча, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. 27-летний француз пропустил большую часть сезона из-за травмы лодыжки. В конце августа у игрока обнаружили коронавирус.

«Манчестер Юнайтед» проведет первый матч сезона 19 сентября против «Кристал Пэлас».