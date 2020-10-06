Уле Гуннар Сульшер: «Кавани еще есть что сказать на высшем уровне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от перехода форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— Эдинсон — опытный профессионал, который всегда делает все для своей команды, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — Его рекорд результативности за клуб и сборную фантастический, и мы рады подписать игрока такого уровня.

Он привнесет в команду энергию, силу, лидерство и отличный менталитет, но, что наиболее важно, он принесет голы. До сих пор у него была блестящая карьера, он выигрывал трофеи почти в каждом клубе, за который играл, и ему еще есть что сказать на высшем уровне.