У Погба трещина пальца ноги

У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба диагностирована трещина в пальце ноги. У игрока может уйти 2-3 недели на восстановление, сообщает L'Equipe.

При этом и «МЮ», и Погба планируют обойтись без хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что у футболиста рецидив травмы голеностопа. Из-за этого он не прибыл в состав сборной Франции на отборочные матчи Евро-2020.

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