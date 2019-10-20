В воскресенье, 20 октября, «МЮ» на «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Матч с одной из самых ярких вывесок в АПЛ начнется в 18.30 по московскому времени. Предлагаем три крутых ставки на эту встречу от корреспондента «СЭ» Кирилла Бурдакова.

«МЮ» не забьет

— «Манчестер Юнайтед» в начале сезона слабо действует в атаке. К тому же у «Ливерпуля» восстановился от травмы голкипер Алиссон — важнейший элемент лучшей обороны сезона-2018/19. Моя ставка: «МЮ» не забьет.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «КОМ1 забьет», вариант нет — 2,55

«Ливерпуль» победит

В «Ливерпуле» хорошо помнят прошлый сезон, в котором чемпионство было упущено именно в матчах с уступающими в классе соперниками. К таковым, к сожалению, относится и нынешний «МЮ». Ставлю на девятую подряд победу команды Юргена Клоппа.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Ливерпуля» — 1,70

Ставка для экспресса: гости забьют первыми

— Самой надежной ставкой для экспресса мне представляется «Ливерпуль» забьет первый гол в матче.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Кто забьет первый гол», вариант 2 — 1,55.

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