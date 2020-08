Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признан лучшим молодым игроком Английской премьер-лиги, сообщает официальный сайт турнира.

В голосовании 21-летний воспитанник мерсисайдцев опередил Джека Грилиша («Астон Вилла»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяла и Маркуса Рэшфорда (все — «Манчестер Юнайтед»), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба — «Челси).

В прошлом сезоне АПЛ Александр-Арнольд провел 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 13 результативных передач.

Merseyside's Finest(tm)?@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season ?#PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de