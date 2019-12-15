Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о важности Юргена Клоппа для клуба.

— Он показал, что он тренер мирового уровня, если не лучший в мире, — цитирует игрока официальный сайт «Ливерпуля». — Он сделал что-то особенное для клуба, и, очевидно, все фанаты любят его.

Он идеально подходит для команды. Он привел футболистов и превратил их в игроков мирового уровня.

Мы благодарны за такого тренера, как он, и, очевидно, чем больше лет он сможет провести здесь, тем лучше для клуба.