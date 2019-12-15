Трент Александр-Арнолд: «Клопп — тренер мирового уровня, если не лучший в мире»
18:59
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о важности Юргена Клоппа для клуба.
— Он показал, что он тренер мирового уровня, если не лучший в мире, — цитирует игрока официальный сайт «Ливерпуля». — Он сделал что-то особенное для клуба, и, очевидно, все фанаты любят его.
Он идеально подходит для команды. Он привел футболистов и превратил их в игроков мирового уровня.
Мы благодарны за такого тренера, как он, и, очевидно, чем больше лет он сможет провести здесь, тем лучше для клуба.
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