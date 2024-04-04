Тренера «Бернли» Компани обвинили в неподобающем поведении во время матча с «Челси»
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в неподобающем поведении в матче 30-го тура АПЛ с «Челси» (2:2), в котором он был удален со стадиона.
«Действия тренера примерно на 40-й минуте были неподобающими и/или оскорбительными по отношению к официальному лицу матча и ставили под сомнение его честность», — цитирует заявление Футбольной ассоциации Англии BBC.
Бельгийский тренер был удален за споры с главным арбитром матча Дарреном Инглэндом, показавшим красную карточку защитнику «Бернли» Лорансу Ассиньону.
На данный момент команда Компани занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
2
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|2 : 0
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|0 : 0
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|4 : 1
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7