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Сегодня, 20:19

Тренера «Бернли» Компани обвинили в неподобающем поведении во время матча с «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Бернли» Венсан Компани обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в неподобающем поведении в матче 30-го тура АПЛ с «Челси» (2:2), в котором он был удален со стадиона.

«Действия тренера примерно на 40-й минуте были неподобающими и/или оскорбительными по отношению к официальному лицу матча и ставили под сомнение его честность», — цитирует заявление Футбольной ассоциации Англии BBC.

Бельгийский тренер был удален за споры с главным арбитром матча Дарреном Инглэндом, показавшим красную карточку защитнику «Бернли» Лорансу Ассиньону.

На данный момент команда Компани занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Венсан Компани
ФК Бернли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
2
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
3
 Ман. Сити 30 20 7 3 67-29 67
4
 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 2 : 0
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 0 : 0
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 4 : 1
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 27 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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