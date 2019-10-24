«Тоттенхэм» может купить полузащитника «Барселоны» за 75 миллионов евро

«Тоттенхэм» хочет оформить трансфер полузащитника «Барселоны» Карлеса Аленьи. Каталонский клуб готов отпустить 21-летнего испанца за 75 миллионов евро, сообщает Marca.

Аленья рассматривается в качестве замены для полузащитника Кристиана Эриксена, который может покинуть лондонский клуб в ближайшее время. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Аленья провел один матч за «Барселону» и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр