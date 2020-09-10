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The Athletic: Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»

16:00
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к продлению контракта с «Арсеналом», сообщает The Athletic.

Габонский форвард согласовал условия нового контракта и должен оформить его в ближайшее время. Соглашение футболиста с «канонирами» будет рассчитано до июня 2023 года.

Действующий договор Обамеянга с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 31-летний игрок отличился голом в победном для «Арсенала» матче за Суперкубок Англии.

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