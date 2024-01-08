Тьерри Анри: «Это странно, но я всегда улыбался, когда отдавал голевую передачу»

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри рассказал, чувствовал ли он себя счастливым, когда играл в футбол.

«Не знаю. Я никогда не задавал себе этот вопрос. Вы видели меня, мое лицо всегда было суровым, всегда, но, знаете ли, я мог улыбаться. Забавно. А во Франции на меня всегда косились, потому что я никогда не праздновал свои голы. Я всегда стоял в стоической манере, или, знаете, был горд или в ярости. Но люди никогда не видели, как я выглядел, когда отдавал ассист. Я всегда улыбался, радовался. Это странно, но я всегда улыбался, когда отдавал голевую передачу. Вы видите меня даже сейчас, я улыбаюсь, но, когда забивал, нет, гол — это просто то, что я должен был сделать, чувак», — заявил Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

46-летний француз начал карьеру в «Монако», откуда в 1999 году перешел в «Ювентус». В том же году он стал игроком «Арсенала» вместе с которым дважды стал чемпионам Англии, выиграл Кубок страны и добрался до финала Лиги чемпионов.