Тео Уолкотт: «Надеюсь, «Арсенал» теперь выиграет оставшиеся матчи и возьмет титул»

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт высказался о матче 32-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3).

Уолкотт выступал за «Арсенал» с 2006 по 2018 год.

«Мой сын будет очень разочарован тем, что я не отпраздновал, но я просто не мог. Надеюсь, «Арсенал» теперь выиграет оставшиеся матчи и возьмет титул», — приводит слова Уолкотта Goal.

«Арсенал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 75 очков за 32 матча.