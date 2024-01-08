Тен Хаг рассказал о состоянии Каземиро и Мартинеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о восстановлении полузащитника Каземиро и защитника Лисандро Мартинеса.

«Эти парни уже вернулись к работе. Сейчас они тренеруются вместе с командой. Пока не полностью, им еще предстоит сделать шаги для полного возвращения. Думаю, на это понадобится несколько недель», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

«МЮ» после 20 туров набрал 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.