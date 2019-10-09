Сульшер разругался со звездами «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер устроил разнос игрокам после матча 8-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:1), утверждает Daily Mail. 46-летний норвежец раскритиковал звезд команды, обвинив их в безволии и посетовав, что из-за их плохой игры сам тренер может быть уволен.

Несмотря на поддержку руководства «МЮ», сам Сульшер не исключает, что может быть отправлен в отставку уже после следующей игры с «Ливерпулем».

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.