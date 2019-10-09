Сульшер разругался со звездами «Манчестер Юнайтед»
12:45
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер устроил разнос игрокам после матча 8-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:1), утверждает Daily Mail. 46-летний норвежец раскритиковал звезд команды, обвинив их в безволии и посетовав, что из-за их плохой игры сам тренер может быть уволен.
Несмотря на поддержку руководства «МЮ», сам Сульшер не исключает, что может быть отправлен в отставку уже после следующей игры с «Ливерпулем».
После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.
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