Сульшер не согласен с отменой гола Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен победой над «Бернли» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии (1:0). Также он считает, что гол защитника Харри Магуайра был отменен неправильно.

— Когда ты набираешь три очка в матче АПЛ, это заставляет улыбнуться, — цитирует BBC Сульшера. — Это были упорные три очка. ВАР? Я не пересматривал ни одно из решений, поэтому не могу точно сказать. Возможно, Люк Шоу фолил, так что, вероятно, правильное решение, но у Магуайра определенно не было фола, когда он забивал. Не думаю, что тот момент был даже близко к фолу. Я очень рад реакции команды на трудные первые полчаса игры.

В перерыве успокоил игроков, потому что эмоции накалялись, потому что они были не согласны с тем, что происходило на поле, поэтому мы должны были вернуть контроль над мячом и мы сыграли очень хорошо во втором тайме.