Сульшер назвал Погба лучшим полузащитником мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» поделился ожиданиями от встречи и рассказал о состоянии хавбека Поля Погба.

— Посмотрим на самочувствие Погба, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — После этого будет принято решение о том, сыграет ли он. Погба может сыграть на любой позиции, все зависит от схемы и игры команды. В этом и заключается его ценность, он является лучшим полузащитником мира, потому что способен играть в любом месте средней линии. Безусловно, это хорошо, что он восстановился.

26-летний Погба не выходил на поле с сентября из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «МЮ» и отдал две результативные передачи.