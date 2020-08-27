Суд отменил приговор Магуйайру после аппеляции

Греческий суд отменил приговор защитнику «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру.

Приговор был отменен после подачи апелляции адвокатами игрока.

— Апелляция была подана сегодня утром командой юристов Харри, — приводит сообщение «МЮ» Sky Sports. — В соответствии с греческим судебным процессом, подача апелляции аннулирует решение суда и обвинительный приговор.

Апелляция была принята, дело будет полностью пересмотрено в более высокой судебной инстанции. Это значит, что у Харри отсутствует судимость, и он снова признан невиновным, пока не будет доказано обратное. На него не наложен запрет на международные перемещения.

У Магуайра произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара в Греции, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны. Футболист также обвиняется в предложении взятки полицейским.