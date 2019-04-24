"Манчестер Юнайтед" объявил состав на матч 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". На острие атаки команды выйдет Маркус Рэшфорд.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом: Де Хеа - Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Шоу - Янг, Фред, Андреас Перейра, Погба, Лингард - Рэшфорд; запасные - Ромеро, Далот, Мата, Матич, Алексис Санчес, Лукаку, Марсьяль.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 31-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)