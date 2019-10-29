Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Смоллинг совершил неожиданное признание

16:36
Теги:

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг признался, что уже 3 года является вегетарианцем.

— Стать вегетарианцем я решил 3 года назад, когда меня убедила в этом жена Сэм — цитирует Смоллинга The Sun. — Она начала готовить растительную пищу, и я втянулся. Мне важно мое здоровье, и в то же время я очень беспокоюсь о благополучии животных. Процесс готовки мяса носит варварский характер, животные не заслуживают такого к себе отношения.

29-летний игрок в текущем сезоне провел 6 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир