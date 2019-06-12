СМИ: Зинченко подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко близок к продлению контракта с клубом, сообщают британские СМИ.

Как информирует, украинец близок к тому, чтобы подписать с "Сити" пятилетний контракт. Его нынешний контракт истекает в 2020 году. Игра футболиста в прошлом сезоне убедила главного тренера Хосепа Гвардьолу в том, что он может принести пользу команде на долгосрочной основе. Зинченко, по мнению тренера, показал более стабильную игру, чем другой левый защитник Бенджамен Менди, который часто травмировался. При этом "Сити" может купить еще одного игрока на эту позицию - Бена Чиллуэлла из "Лестера".

22-летний Александр Зинченко в прошедшем сезоне провел 29 матчей за "Сити" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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