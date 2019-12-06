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СМИ: Погба решил уйти из «Манчестер Юнайтед» и хочет играть за «Реал»

12:17
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение покинуть клуб. 26-летний француз хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает L'Equipe.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за полузащитника «МЮ» не больше 50 миллионов фунтов. Интерес к хавбеку сборной Франции проявляет главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, по неофициальной информации представители «Реала» уже беседовали с футболистом.

Погба в нынешнем сезоне из-за различных травм провел пока только 6 матчей и не забил ни одного мяча.

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