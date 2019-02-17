СМИ: "Манчестер Сити" желает приобрести Сауля

"Манчестер Сити" вознамерился подписать контракт с полузащитником "Атлетико" Саулем, сообщает Sunday Mirror.

Отмечается, что "горожане" рассматривают Сауля в качестве замены 33-летнему бразильцу Фернандинью. Контракт Сауля с мадридцами будет действовать в течение следующих семи лет, а сумма отступных за него составляет 150 миллионов евро. Утверждается, что руководители "Сити" не собираются платить полностью эту сумму, надеясь договориться с боссами "Атлетико".

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл в 30 матчах за "Атлетико", забив в них три гола и отдав три результативные передачи.