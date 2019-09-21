СМИ: «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» миллион фунтов стерлингов по мировому соглашению

«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» 1 миллион фунтов стерлингов по мировому соглашению. «Красные» были уличены в том, что взломали компьютерную систему скаутской службы «горожан», сообщает The Times.

Инцидент произошел в 2013 году. Тогда руководство «Манчестер Сити» наняло специалистов, чтобы они проверили, не отслеживает ли кто-нибудь их базу данных.

У клуба из Манчестера возникли такие подозрения после того, как в «Ливерпуль» ушли три скаута клуба. В их числе был и нынешний спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр