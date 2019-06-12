СМИ: Гвардьола сделает перерыв в карьере, если в следующем сезоне выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в следующем году может сделать перерыв в карьере, сообщает Daily Star. Отмечается, что на него влияет давление от работы в большом клубе.

Испанский специалист в мае прошлого года продлил контракт с "горожанами" до 2021 года. Источники, близкие к Гвардьоле, отмечают, что он может покинуть клуб, если в следующем сезоне выиграет Лигу чемпионов. В этом случае его должен заменить главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

– Пеп вкладывает столько энергии в свою работу, что это требует больших затрат. Он никогда не останавливается, но за это приходится платить, и ему нужен перерыв. Ему придется сделать шаг назад, – отметил источник, близкий к ситуации.

Гвардиола никогда не тренировал один клуб больше четырех лет. Следующий сезон с "горожанами" будет четвертым по счету для Хосепа.

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