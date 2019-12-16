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СМИ: «Эвертон» предлагает Анчелотти контракт до 2022 года

19:58
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Карло Анчелотти является главным претендентом на вакантную должность главного тренера «Эвертона». Он прибыл в Англию для проведения нового раунда переговоров с руководством клуба из Ливерпуля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Эвертон» предлагает 60-летнему специалисту заключить контракт до 2022 года.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» является бывший игрок клуба Данкан Фергюсон.

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