СМИ: «Эвертон» предлагает Анчелотти контракт до 2022 года
19:58
Карло Анчелотти является главным претендентом на вакантную должность главного тренера «Эвертона». Он прибыл в Англию для проведения нового раунда переговоров с руководством клуба из Ливерпуля, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Эвертон» предлагает 60-летнему специалисту заключить контракт до 2022 года.
В данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» является бывший игрок клуба Данкан Фергюсон.
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