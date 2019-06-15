СМИ: "Арсенал" намерен продать Езила, Мустафи и Мхитаряна, чтобы накопить деньги для перестройки команды

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намерен перестроить команду в летнее трансферное окно. В его распоряжении имеются 45 миллионов фунтов стерлингов.

В первую очередь, испанский специалист желает расстаться с 30-летним немецким полузащитником Месутом Езилом. В его приобретении заинтересованы турецкие клубы, но их смущает трансферная цена в 30 миллионов, а также большая зарплата. Хавбек получает 350 тысяч в неделю.

Также "Арсенал" может продать Шкодрана Мустафи и Генриха Мхитаряна. На финансовых ограничениях "канониров" сказалось непопадание в Лигу чемпионов

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