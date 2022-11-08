«Ливерпуль» нашел усиление для нападения в Мексике

Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Эрнесто Вега может продолжить карьеру в Англии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», утверждает Give Me Sport.

По информации источника, скауты английского клуба следят за выступлениями игрока. Контракт мексиканского форварда с «Гвадалахарой» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Вега принял участие в 18 матчах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

По итогам 15 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице.