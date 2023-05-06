Ширер отреагировал на рекорд Холанна по голам в АПЛ

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал рекорд форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Не мог даже желать, чтобы рекорд побил более приятный парень. Прошло всего 28 лет. Он самый лучший», — написал Ширер в соцсети.

Норвежец побил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ. Форвард забил в матче в «Вест Хэмом» в последней встрече АПЛ. Это 35-й гол Холанна в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) — они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.