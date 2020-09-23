Семеду объяснил, почему ушел из «Барселоны» в «Вулверхэмптон»

Новичок «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду объяснил, почему перешел в английскую команду из «Барселоны».

— Я выбрал «Вулверхэмптон», потому что это хорошая команда, играющая в интересный футбол, — приводит служба «волков» слова Семеду. — В прошлом году «волки» провели успешный сезон, это серьезный клуб как в Англии, так и на уровне Европы. Надеюсь, что в этом году нам удастся достичь успешных результатов.

Сегодня «Вулверхэмптон» объявил о покупке 26-летнего португальца. Игрок подписал контракт до конца июня 2023 года с опцией продления соглашения до 2025 года. По данным Sky Sports, сделка обошлась «волкам» в 29 миллионов фунтов.