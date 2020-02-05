Сане сменил агентство, игрок не может вести переговоры до апреля. Из-за этого «Бавария» не купила его зимой

Стало известно, почему «Бавария» не смогла подписать вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в минувшее зимнее трансферное окно.

По информации Sport Bild, 24-летний немец не может вести переговоры с другими клубами до апреля 2020 года. Как сообщает источник, дело в том, что Сане сменил агентство: ранее с ним работали представители компании Дэвида Бекхэма DB Venture Limited, но недавно игрок стал сотрудничать с агентством Lian Sports. По условиям контракта с прежними представителями, вингер не может обсуждать условия личного контракта с другими клубами до апреля текущего года.

Сане провел за «Манчестер Сити» лишь один матч в сезоне-2019/20 — против «Ливерпуля» в Суперкубке Англии. В этой встрече немец не отличился результативными действиями и получил повреждение крестообразных связок, от которого не оправился до сих пор. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вингера в 100 миллионов евро. После закрытия зимнего трансферного окна в СМИ появилась информация о том, что Сане — одна из главных целей «Баварии» летом 2020 года.