Санчо станет главной трансферной целью «Ливерпуля»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо станет приоритетной целью для «Ливерпуля» летом 2020 года, сообщает Sky Germany.

— Знаю, что «Ливерпуль» проявляет к нему огромный интерес. У Санчо в контракте не прописана сумма отступных, поэтому Дортмунду будет сложно продать его за астрономическую сумму. Сейчас «Ливерпуль» мало кто может по-настоящему усилить, но Санчо, возможно, именно из таких, — заявил экс-игрок «красных» Дитмар Хаманн.

В текущем сезоне Санчо провел 11 матче за «Боруссию», забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 100 миллионов евро.