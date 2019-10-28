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Салах тренировался с «Ливерпулем», несмотря на травму

17:12
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в тренировочном занятии в понедельник, несмотря на обострившиеся проблемы с лодыжкой, сообщает Sky Sports.

Игрок получил рецидив в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1). До этого египтянин только успел восстановиться после травмы лодыжки.

Правда, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сразу после матча отметил, что повреждение Салаха не носит серьезного характера.

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