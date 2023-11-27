Салах назвал трех футболистов, с которыми хочет поиграть в одной команде

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

В списке форварда значились Криштиану Роналду, Лионель Месси и Кевин де Брейне.

В этом сезоне АПЛ 31-летний египтянин провел 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

В «Ливерпуле» Салах играет с лета 2017 года. Его соглашение рассчитано до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.