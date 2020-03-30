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«Рома» надеется снизить цену за Смоллинга

09:56
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«Рома» рассчитывает договориться с «Манчестер Юнайтед» и снизить цену выкупа защитника «красных дьяволов» Криса Смоллинга, сообщает Goal.com.

По информации источника, «МЮ» требует 25 миллионов фунтов за 30-летнего англичанина, однако это не устраивает римлян. Руководство «Ромы» надеется, что ему удастся договориться с «красными дьяволами» и сбить цену на Смоллинга, который проводит в Риме сезон-2019/20 на правах аренды.

На счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.

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