Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получит почетную докторскую степень Манчестерского университета за свою кампанию против бедности, сообщает BBC. Он станет самым молодым обладателем степени от университета. Ранее ее удостаивались Алекс Фергюсон и Бобби Чарльтон.

Благодаря усилиям Рэшфорда правительство изменило свое решение об отказе от финансирования бесплатной еды для нуждающихся детей на время каникул и решило выделить средства на программу. В итоге 1,3 миллиона детей получат ваучер на 15 фунтов, по которому они смогут получать бесплатное питание. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметил роль игрока в решении этого вопроса.